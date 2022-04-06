Дмитрий Соловьев о состоянии после черепно-мозговой травмы: «Физически уже в полном порядке. Мне очень повезло с врачами в больнице»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев рассказал о своем состоянии после травмы и о дальнейших планах.

В декабре прошлого года Соловьев был избит в центре Москвы и госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

– Как ваше здоровье? Как самочувствие после сотрясения?

– Спасибо, физически уже в полном порядке. Сначала тоже думал, что сотрясение. Оказалось кровоизлияние. Но сейчас все хорошо, спасибо вам!

– После травмы беспокоят головные боли?

– Мне очень повезло с врачами в больнице. И невероятно повезло с Танюшей Осинцевой, которая меня восстановила.

– Дмитрий, как насчет возвращения в спорт? Было бы феерично.

– Я мечтал вернуться. Наверное, это уже невозможно.

– Скажите, пожалуйста, в каких проектах будете? Вообще, какие планы?

– Идей много, но планы строить сейчас сложно. Уверен, в скором будущем вектор прояснится, – ответил Соловьев в сторис.

15-16 апреля фигурист должен выступить в ледовом шоу в Москве, которое будет посвящено юбилею Татьяны Тарасовой.