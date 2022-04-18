Леонова о словах Арутюняна про российских фигуристов: «Я думаю, это хороший знак. Хорошо, что нас поддерживают, побольше бы таких американцев»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова оценила высказывания американского тренера Рафаэля Арутюняна об отстранении российских спортсменов.

«Сейчас все смешали в один коктейль, от которого остается неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», – ранее заявил Арутюнян.

«Я думаю, это хороший знак, очень приятная новость на самом деле. Хорошо, что нас поддерживают, побольше бы таких американцев.

Повлияет ли это на его карьеру? Я думаю, что тренер в такие ситуации уже вляпывался. Его лишали аккредитации, и еще что-то происходило, поэтому вряд ли как-то будут обращать на это внимание», – сказала Леонова.

Арутюнян об отстранении россиян: «Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на высоком уровне. Это моя принципиальная позиция»