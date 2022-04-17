Елена Радионова: «Рада была стать частью шоу «Союз чемпионов». Спасибо Яне Рудковской и Евгению Плющенко за доверие»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 поблагодарила зрителей и организаторов ледового шоу «Союз чемпионов» .

«Я рада была стать частью шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, где я принимала участие в роли ведущей, вместе с восхитительной Яной Рудковской.

Для меня это был почти дебют и сразу на такую большую аудиторию! Было волнительно.

Спасибо, Санкт-Петербург, за эти непередаваемые эмоции, которые подарила нам публика! Это было поистине масштабно! Аншлаг!

Мне также было приятно, что я могла наблюдать свои постановки программ на этом шоу! Быть может, я тоже скоро вернусь на лед и откатаю свой номер… Если вы меня, конечно, ждёте?

P.S. , мы все за тебя переживаем! Скорее выздоравливай!

Спасибо Яне Рудковской и Евгению Плющенко за доверие! Всех люблю! Ваша Ради!» – написала Радионова.

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