Елена Радионова: «Рада была стать частью шоу «Союз чемпионов». Спасибо Яне Рудковской и Евгению Плющенко за доверие»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова поблагодарила зрителей и организаторов ледового шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко.
«Я рада была стать частью шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, где я принимала участие в роли ведущей, вместе с восхитительной Яной Рудковской.
Для меня это был почти дебют и сразу на такую большую аудиторию! Было волнительно.
Спасибо, Санкт-Петербург, за эти непередаваемые эмоции, которые подарила нам публика! Это было поистине масштабно! Аншлаг!
Мне также было приятно, что я могла наблюдать свои постановки программ на этом шоу! Быть может, я тоже скоро вернусь на лед и откатаю свой номер… Если вы меня, конечно, ждёте?
P.S. Евгений Семененко, мы все за тебя переживаем! Скорее выздоравливай!
Спасибо Яне Рудковской и Евгению Плющенко за доверие! Всех люблю! Ваша Ради!» – написала Радионова.
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