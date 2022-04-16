Мишин о состоянии Семененко: «Женя пришел в сознание. Он адекватен и чувствует себя лучше. Надеемся, все обойдется»

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Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии фигуриста Евгения Семененко после падения во время шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. 

«Женя пришел в сознание. Он адекватен и чувствует себя лучше. Надеемся, все обойдется», – сказал Мишин. 

«Он очень сильно ударился», – цитирует Мишина «Р-Спорт».

Семененко пытался исполнить четверной в показательном номере, но упал и ударился головой об лед.

Он четыре раза пытался подняться самостоятельно и снова падал. Со льда его увезли на носилках.

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