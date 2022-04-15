Доход Татьяны Навки за 2021 год – 218,5 млн рублей

Доход олимпийской чемпионки в танцах на льду за 2021 год составил 218,5 миллиона рублей.

Об этом сообщается в сведениях о доходах и имуществе сотрудников администрации президента РФ и членов их семей, опубликованных на сайте Кремля.

Навка – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

В собственности у экс-фигуристки – два автомобиля Mercedes, мотовездеход, два земельных участка общей площадью свыше 9 тысяч квадратных метров, два жилых дома (779 и 353 кв.м), три квартиры (180,4, 108,4 и 78,8 кв.м).

Задекларированный доход самого Пескова за 2021 год – свыше 14,5 миллиона рублей.