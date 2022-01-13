Навка получила 4,59 млн рублей из федерального бюджета за выступление в собственном шоу «Лебединое озеро»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию получила 4,59 млн рублей из бюджета за выступление в собственном шоу «Лебединое озеро».

Об этом говорится в договоре между Навкой и Росконцертом.

За 9 шоу Навка получила 4 590 000 рублей, по 510 тысяч за каждое. Источник финансирования – субсидия из федерального бюджета России на выполнение госзадания.

У Навки самый большой контракт из участников этого шоу. получил 3,375 млн рублей, – 2,52 млн, 521 847 рублей.

Навка – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

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