Навка получила 4,59 млн рублей из федерального бюджета за выступление в собственном шоу «Лебединое озеро»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка получила 4,59 млн рублей из бюджета за выступление в собственном шоу «Лебединое озеро».
Об этом говорится в договоре между Навкой и Росконцертом.
За 9 шоу Навка получила 4 590 000 рублей, по 510 тысяч за каждое. Источник финансирования – субсидия из федерального бюджета России на выполнение госзадания.
У Навки самый большой контракт из участников этого шоу. Петр Чернышев получил 3,375 млн рублей, Маргарита Дробязко – 2,52 млн, Иван Ригини 521 847 рублей.
Навка – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.
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