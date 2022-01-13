Навка получила 4,59 млн рублей из федерального бюджета за выступление в собственном шоу «Лебединое озеро»

Теги Татьяна Навка бизнес Петр Чернышев Иван Ригини (Бариев) Маргарита Дробязко Дмитрий Песков Политика деньги Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка получила 4,59 млн рублей из бюджета за выступление в собственном шоу «Лебединое озеро».

Об этом говорится в договоре между Навкой и Росконцертом.

За 9 шоу Навка получила 4 590 000 рублей, по 510 тысяч за каждое. Источник финансирования – субсидия из федерального бюджета России на выполнение госзадания.

У Навки самый большой контракт из участников этого шоу. Петр Чернышев получил 3,375 млн рублей, Маргарита Дробязко – 2,52 млн, Иван Ригини 521 847 рублей.

Навка – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

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