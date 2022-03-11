США вводят санкции против Татьяны Навки

США вводят санкции против жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

Об этом на брифинге заявил представитель госдепа Нед Прайс.

По словам Прайса, санкции вводятся против 12 членов Госдумы РФ, а также жены и взрослых детей Дмитрия Пескова.

У олимпийской чемпионки Турина-2006 и пресс-секретаря президента России один общий ребенок – дочь Надежда, она родилась в 2014 году.

Старшему сыну Пескова Николаю от первого брака 32 года. От второго брака у Пескова трое детей – дочь Елизавета (24 года) и сыновья Мик и Дени.