Алина Загитова: «Благодарю Илью Авербуха за такую чудесную программу. Очень рада, что именно вы придумали ее для меня»

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову

Сегодня в Москве прошло шоу в честь юбилея Тарасовой, где  Загитова выступила с новой программой, которую поставил Илья Авербух.

«Сегодня все самые теплые поздравления я адресую Татьяне Анатольевне Тарасовой!

Татьяна Анатольевна, спасибо за ваш огромный вклад в развитие фигурного катания в нашей стране. 

Также благодарю Илью Изяславича Авербуха за такую чудесную программу, которую мы подготовили специально для дня рождения Татьяны Анатольевны! Я очень рада, что именно Вы придумали ее для меня» – написала Загитова. 

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