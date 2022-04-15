Алина Загитова: «Благодарю Илью Авербуха за такую чудесную программу. Очень рада, что именно вы придумали ее для меня»

Олимпийская чемпионка поздравила заслуженного тренера СССР по фигурному катанию .

Сегодня в Москве прошло шоу в честь юбилея Тарасовой, где Загитова выступила с новой программой, которую поставил .

«Сегодня все самые теплые поздравления я адресую Татьяне Анатольевне Тарасовой!

Татьяна Анатольевна, спасибо за ваш огромный вклад в развитие фигурного катания в нашей стране.

Также благодарю Илью Изяславича Авербуха за такую чудесную программу, которую мы подготовили специально для дня рождения Татьяны Анатольевны! Я очень рада, что именно Вы придумали ее для меня» – написала Загитова.

«Я себя чуть-чуть подпалила». Новый номер Загитовой – теперь она вызывает пламя