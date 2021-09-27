Тиктокер Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съемках шоу «Ледниковый период»

Двукратная чемпионка мира упала с поддержки во время проката на съемках телепроекта , сообщает «Спорт-Экспресс» с места событий.

Съемки нового сезона шоу начались сегодня, первый выпуск выйдет в эфир 2 октября.

Партнер Медведевой – тиктокер Даня Милохин – не удержал ее во время исполнения поддержки, и оба упали на лед.

Участники не получили серьезных травм, Милохину сделали заморозку.

В интервью после проката Медведева сказала, что с ней все хорошо.

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