Тиктокер Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съемках шоу «Ледниковый период»

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала с поддержки во время проката на съемках телепроекта «Ледниковый период», сообщает «Спорт-Экспресс» с места событий. 

Съемки нового сезона шоу начались сегодня, первый выпуск выйдет в эфир 2 октября.

Партнер Медведевой – тиктокер Даня Милохин – не удержал ее во время исполнения поддержки, и оба упали на лед.

Участники не получили серьезных травм, Милохину сделали заморозку. 

В интервью после проката Медведева сказала, что с ней все хорошо.

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