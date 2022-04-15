Медведева о Тарасовой: «Татьяна Анатольевна очень помогла мне как тренер в тяжелый период жизни. Она приходила на каждую тренировку, всегда старалась помочь»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о помощи заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Когда начался карантин, я попала обратно в Россию, в Канаде уже не было возможности тренироваться, у меня было несколько месяцев, когда я тренировалась в ЦСКА, непосредственно с Татьяной Анатольевной.

Она приходила на каждую тренировку, как бы тяжело это ни было, всегда старалась мне помочь, программу подправляла. Как раз замечания были про мелочи, про детали, составляющие искусство программы.

Татьяна Анатольевна в тяжелый период жизни мне очень сильно помогла как тренер», – сказала Медведева.

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