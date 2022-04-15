Елизавета Туктамышева: «Мама всегда говорила: если не хочешь идти на тренировку, давай заниматься учебой. И я сразу бежала на тренировку»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих тренировках в детстве.

– Как маме фигуриста себя вести? Ведь столько сил и времени, а места всего три.

– Понять, что это в первую очередь его жизнь, а не ваша. На самом деле я тут не советчик, потому что не была в вашей ситуации...

– В детстве вы ходили на тренировки с удовольствием или заставляли родители?

– Когда как, разные моменты были. Невозможно всегда с энтузиазмом приходить на тренировки. Если иногда не хочется, это нормально. Главное, чтобы это не стало проблемой.

Но родители меня никогда не заставляли. Мама всегда говорила: если не хочешь идти на тренировку, давай заниматься учебой. И я сразу бежала на тренировку, там было весело, – ответила Туктамышева в своем телеграм-канале.

Туктамышева о самом сложном выступлении в карьере: «Ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас – чемпионат России этого года»