Туктамышева о самом сложном выступлении в карьере: «Ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас – чемпионат России этого года»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопросы о самом сложном выступлении в карьере и взаимоотношениях спортсменов с тренерами.

– Какое было самое сложное выступление в вашей карьере?

– Ой, трудно сказать, потому что ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт – это ЧР этого года (Туктамышева заняла седьмое место и не прошла отбор на Олимпийские игры – Sports.ru).

– Должен ли спортсмен следовать каждой инструкции тренера?

– Если мы говорим о взрослых фигуристах, я думаю, нет, так как они знают себя лучше... Конечно, вы должны доверять своему тренеру и слушать его, но если вам кажется, что что-то идет не так, это следует обсудить.

– Что делать спортсменам, когда тренер просит их о чем-либо, что они не хотят делать?

– Речь не о желании, а о том, что нужно делать. Если ты хочешь быть хорошим спортсменом, ты должен выполнять это, потому что доверяешь своему тренеру. Если не доверяешь, это уже другая проблема.

– Как ты справляешься с волнением?

– С волнением помогает справиться соревновательный опыт и понимание, что ты все это делаешь в первую очередь для себя, а не для других. Поэтому важно насладиться событием, а не бояться его, – ответила Туктамышева на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.