Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Валиева, Щербакова, Трусова, Туктамышева выступят с произвольными программами

25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует .

Чемпионат России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

Женщины

Произвольная программа

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. Ксения Гущина

2. Арина Онищенко

3. Полина Свириденко

4. Вероника Яметова

5. Вероника Петеримова

6. Валерия Шульская

Вторая разминка

7. Анастасия Морозова

8. Софья Самодурова

9. Анастасия Зинина

10.

11. Ксения Синицына

12. Елизавета Туктамышева

Третья разминка

13. Аделия Петросян

14.

15. Софья Самоделкина

16. Софья Муравьева

17. Анна Щербакова

18. Камила Валиева

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева – 90,38

2. Анна Щербакова – 81,46

3. Софья Муравьева – 80,87

4. Софья Самоделкина – 76,74

5. Александра Трусова – 74,21

6. Аделия Петросян – 73,29

7. – 71,28

8. Ксения Синицына – 70,75

9. Майя Хромых – 69,36

10. Анастасия Зинина – 68,94

11. Софья Самодурова – 68,30

12. Анастасия Морозова – 62,28

13. Валерия Шульская – 61,63

14. Вероника Петеримова – 61,18

15. Вероника Яметова – 59,72

16. Полина Свириденко – 59,05

17. Арина Онищенко – 57,51

18. Ксения Гущина – 53,61