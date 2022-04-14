«Пора вернуться на лед. Он всегда придавал мне сил». Волосожар выступит на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой

Двукратная олимпийская чемпионка сообщила, что выступит на шоу в честь юбилея тренера .

В январе Волосожар перенесла операцию на колене.

«Многие спрашивали и многие уже в курсе, но теперь официально: да, мы выступим с Федей Федотовым на юбилее Татьяны Анатольевны Тарасовой!

Пора вернуться на лед. Он всегда придавал мне сил. А на коньках я уже больше двух месяцев не стояла... Завтра на репетицию поеду, посмотрю, в какой я форме», – написала Волосожар.

Шоу пройдет 15-16 апреля в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».