Татьяна Волосожар: «Пусть на следующее 8 марта мы сможем снова радостно и искренне написать друг другу: с праздником»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поздравила с Международным женским днем.

«Сегодня 8 марта. Но слово «праздник» даже произнести как-то сложно. Поэтому я просто хочу обратиться к девушкам и женщинам, которые меня читают.

Я искренне желаю каждой из вас самого прекрасного и мирного неба над головой. Вашим семьям. Вашим родным и близким.

Мы так привыкли говорить мужчинам о том, что они – надежная опора для нас. Но сейчас так важно быть опорой друг для друга.

Женщина – это мудрость, тепло, добро и любовь. Пусть каждая из нас сбережет в себе эти качества. Потому что только с открытой душой и сердцем можно идти с надеждой в будущее. Я в этом уверена.

Пусть будет у нас много счастливых моментов! Пусть не будет поводов для слез.

Пусть следующей весной, 8 марта, мы сможем снова радостно и искренне написать друг другу: «С праздником», – написала Волосожар.