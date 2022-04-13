Татьяна Тарасова: «Рано говорить о том, что будет через 4 года с Валиевой. Девочка еще в начале своего пути»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила олимпийские перспективы фигуристки Камилы Валиевой.

«Считаю, сегодня рано говорить о том, что будет через четыре года с Валиевой. Девочка еще в начале своего пути. Может произойти что угодно в дальнейшем. Сейчас ничего загадывать нельзя.

Проблемы с пубертатом? Не понимаю, о каких проблемах идет речь. Никто сейчас и не поймет», – сказала Тарасова.

Камила Валиева: «Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни»