Алена Леонова: «Валиева будет долгожителем в спорте. Слова о том, что она не ставит цель выиграть Олимпиаду, – просто желание оградить себя от лишних нервов»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова оценила высказывания Камилы Валиевой об олимпийских амбициях.

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни», – ранее заявила Валиева.

«Изначально, когда Камила только начинала выходить на лед, по ней уже было видно, что она будет долго радовать зрителей свои катанием. Для этого у нее есть все!

Не думаю, что она, откатаясь еще четыре года, возьмет золото и сразу закончит. Камила будет долгожителем в спорте! Это большой поступок после того, что случилось на последней Олимпиаде.

Она нацелена пойти на следующую Олимпиаду. Ничто ей не помешает! Камила – талантливая и способная девочка. Все главные победы у нее впереди!

То, что она говорит о том, что не ставит цель выиграть, – просто ее желание оградить себя от лишних нервов», – сказала Леонова.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева стала победителем командного турнира, но в личном осталась без медалей.

Камила Валиева: «Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни»