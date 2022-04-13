Камила Валиева: «Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни»

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своих олимпийских амбициях.
На Играх-2022 в Пекине спортсменка выиграла золото в командном турнире и заняла четвертое место в личном.
– Мой путь только начинается. Так много еще можно и нужно сделать! Думаю, что все самое интересное впереди.
– Какой для тебя была прошедшая Олимпиада?
– Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее.
– Чему тебя научило фигурное катание?
– Никогда не сдаваться. Спорт закаляет характер, а еще учит чувствовать себя красивой на льду и в жизни. Многое, что формируется во мне благодаря фигурному катанию, помогает в повседневности, – отметила Валиева.