Камила Валиева: «Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни»

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своих олимпийских амбициях.

На Играх-2022 в Пекине спортсменка выиграла золото в командном турнире и заняла четвертое место в личном.

– Мой путь только начинается. Так много еще можно и нужно сделать! Думаю, что все самое интересное впереди.

– Какой для тебя была прошедшая Олимпиада?

– Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее.

– Чему тебя научило фигурное катание?

– Никогда не сдаваться. Спорт закаляет характер, а еще учит чувствовать себя красивой на льду и в жизни. Многое, что формируется во мне благодаря фигурному катанию, помогает в повседневности, – отметила Валиева.