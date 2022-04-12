Базин о словах про отбор на Олимпиаду: «Я должен был правильнее выразить свою мысль, чтоб, не дай бог, кого-то не обидеть»

Российские фигуристы и прокомментировали высказывание об отборе на Олимпиаду по итогам чемпионата России.

Худайбердиева и Базин стали на чемпионате России третьими. Победили Александра Степанова и Иван Букин, второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. После произвольного танца Базин заявил: «Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. А этот шанс у нас отбирают. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают».

Базин: Я должен был, наверное, чуть-чуть сделать это обдуманнее, правильнее. Правильнее выразить свою мысль, чтоб, не дай бог, кого-то не обидеть, выразить четкую позицию.

Хотя я ее и высказал: «Мы катаемся, чтобы попасть на Олимпийские игры, проживаем всю жизнь». Наверное, достаточно было этого, и люди все поймут. Чуть-чуть надо было сказать по-другому, выстроить свои предложения, мысли.

Я вышел в микст-зону, они не успели задать вопросы, я просто сказал, что не надо вопросов, я скажу сам. Я продумал такой план еще после короткой, но там еще хуже было.

Худайбердиева: Наш посыл был в том, что мы ни на кого не обижены и никого не обвиняем, что самое важное. Люди подумали, что мы обвиняем других спортсменов, — нет. Я и сказала об этом на пресс-конференции, до меня дошло, что надо это озвучить, что мы не можем обвинять людей, которые так же катаются, как мы.

А люди подумали, что это было сказано в адрес Дианы с Глебом. Конечно, это не так. В день шоу я увиделась с Дианой и с Глебом, мы разговаривали. Я Диане говорила, она сказала: «Я понимаю, что ты меня ни в чем бы не стала обвинять».

Базин: Я к Глебу подошел, сказал: «Это точно не про тебя, ты лично на меня зла не держи, спорт есть спорт». Он сказал: «Да, конечно». Хороший, адекватный человек.

Егор Базин: «Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. А этот шанс у нас отбирают. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают»