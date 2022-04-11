Алена Косторная: «Не имею отношения к мероприятию, прошедшему перед шоу Плющенко. Хочу принести извинения всем, кого задело произошедшее». Позже она удалила эти слова

Чемпионка Европы по фигурному катанию высказалась об участии в шоу «Союз чемпионов».

«Дорогие друзья, официально заявляю, что я не имею отношения к мероприятию, прошедшему перед нашим шоу.

Проходило два разных мероприятия, никак между собой не связанных.

Наше шоу не должно было нести за собой намерений обидеть, оскорбить или выразить политическую позицию, однако хочу принести искренние извинения всем, кого задело произошедшее», – написала Косторная.

Позже фигуристка удалила сторис.

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