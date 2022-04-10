Артур Гачинский: «Когда подрос, потерял ниточку связи с Мишиным. Взрослым с Тарасовой было проще: она требовательна и всегда выражается русским понятным языком»

Бронзовый призер ЧМ-2011 по фигурному катанию Артур Гачинский сравнил тренерские методы Алексея Мишина и Татьяны Тарасовой.

– Расскажи о работе с Мишиным. Со стороны он всегда выглядит мудрым и спокойным. Так ли оно на самом деле?

– Он всегда очень веселый и добрый. Любит пошутить и поговорить. За все годы моего существования с ним не видел его в плохом настроении.

– Если сравнивать двух мэтров фигурного катания: Мишина и Тарасову, с кем работать было легче?

– Когда я был маленьким ребенком, мне нравилась тренироваться с Алексеем Николаевичем, я его понимал с полуслова, и работа шла легко. Когда подрос, потерял ниточку связи с ним.

Взрослым с Татьяной Анатольевной было работать проще: она требовательна и всегда выражается русским понятным языком, – отметил Гачинский.

Артур Гачинский: «В первую очередь причиной завершения карьеры стали травмы. Также тогда я потерял взаимопонимание с Мишиным»