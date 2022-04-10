Артур Гачинский: «В первую очередь причиной завершения карьеры стали травмы. Также тогда я потерял взаимопонимание с Мишиным»

Бронзовый призер ЧМ-2011 по фигурному катанию Артур Гачинский рассказал о причинах завершения карьеры.

– Ни для кого не секрет, что тебе пророчили будущее Евгения Плющенко. Однако в какой-то момент судьба распорядилась иначе, и твоя карьера пошла на спад. Как ты думаешь, в чем была основная проблема?

– Спустя время я проанализировал все случившееся со мной и могу сказать, что в первую очередь причиной завершения карьеры стали травмы. С 17-18 лет меня начала беспокоить спина. Сейчас вот мне сделали две операции на спине, восстанавливаюсь потихоньку.

Также тогда я потерял взаимопонимание с Алексеем Николаевичем (Мишиным).

– Алексей Николаевич в своей книге писал, что ты, грубо говоря, загулял: почувствовал вкус жизни, алкоголя. Сейчас не жалеешь о той части жизни? Ведь можно было взять себя в руки и потерпеть до окончания карьеры?

– Я думаю, такая проблема была не только у меня, не только мне хотелось погулять и повеселиться. Скорее, задам такой вопрос: а какой спортсмен этим не занимается в 18-19 лет? Тогда я не забросил тренировки полностью: приходил, тренировался.

Но, наверное, кто-то просто серьезнее относился к работе. Я ни о чем не жалею. Считаю, что все мои поступки – мой жизненный опыт. Я сделал выводы и стал умнее.

– Нет сожаления, что не удалось ярко вписать свою фамилию в историю мирового фигурного катания? Считаешь свою карьеру полноценной?

– Конечно, считаю себя полноценным спортсменом. В России бронзовых призеров чемпионата мира и серебряных призеров чемпионата Европы не так много, нас можно по пальцам пересчитать. После меня следующую медаль на чемпионате мира завоевал только Миша Коляда.

Не буду спорить, что моя карьера могла быть лучше. Тем не менее, она была яркой и насыщенной, – отметил Гачинский.