Жулин о решении Лью завершить карьеру: «Она понимает, что это все не по-настоящему. Если обыграть Щербакову и Трусову – это да. А так чего кататься?»

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о решении бронзового призера ЧМ-2022 американки Алисы Лью завершить спортивную карьеру.

«Однозначно, она лучшее, что было в США за последнее время.

Она же понимает, что это все не по-настоящему. Если обыграть Анну Щербакову и Александру Трусову – это да. А так – чего кататься?

Это какой-то обезличенный чемпионат мира, плюс, быть может, устала находиться в таком стрессе, сама девочка необычная.

У меня, например, интерес к фигурному катанию очень резко упал после того, как наших убрали», – сказал Жулин. 

Американская фигуристка Алиса Лью завершила карьеру в 16 лет

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