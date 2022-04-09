Жулин о предложении финского юриста отстранять тренера за допинг у спортсмена: «Да пошли они на фиг с такими предложениями»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о предложении финского юриста Лаури Тарасти отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

Тарасти обратился с этим предложением в WADA: «Несовершеннолетний спортсмен может не понимать, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для .

«Да пошли они на фиг с такими предложениями. Вот такой у меня ответ», — сказал Жулин.

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