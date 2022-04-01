Александр Жулин: «Никто бы и не знал про Леписто, если бы она не говорила о наших спортсменах. Эти несчастные люди таким образом делают себе пиар»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о словах финской фигуристки про россиянок на Олимпиаде в Пекине.

Леписто заявила, что российские спортсменки пожертвовали всем ради попадания на игры, но после выступления в Пекине все были несчастны.

«Нам мой взгляд, никто бы и не знал про Леписто, если бы она не говорила о наших спортсменах. Эти несчастные люди таким образом делают себе пиар.

Теперь я знаю, кто такая Леписто. Ну, молодец, передайте ей огромный привет, пусть еще что-то скажет», – сказал Жулин.

Чемпионка Европы Леписто о россиянках на Олимпиаде-2022: «Они пожертвовали всем, чтобы попасть на Игры. А результат таков: не счастлив никто, все плачут, все сломлены»

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены