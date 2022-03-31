Александра Бойкова: «Надеюсь, что стану журналистом, именно спортивным – спорт мне ближе. Хочу освещать спортивные события»

Чемпионы Европы Александра Бойкова и рассказали, как видят свое будущее после карьеры в фигурном катании.

– Саша, ты учишься на журналиста. Как пришла эта идея? В будущем ты рассматриваешь для себя спортивную журналистику или что-нибудь другое?

Бойкова: Честно говоря, я не помню, как появилась идея пойти на журналиста. Когда я была маленькая, я всегда хотела пойти на ветеринара учиться. Мне кажется, многие маленькие девочки почему-то именно эту профессию выбирают.

Но с возрастом я поняла, что мне нравится разговаривать с людьми, нравится узнавать у них много нового. Возможно, поэтому созрела идея пойти на журналиста учиться. Но я помню, что меня очень долго отговаривали мои родители, потому что моя тетя училась на журналиста, выучилась успешно, но так и не пошла по специальности работать.

Она стала тренером по конному спорту работать, и ей пришлось еще Лесгафта закончить. Я все-таки надеюсь на то, что стану журналистом, именно спортивным, потому что мне спорт ближе и мне его проще понять, поэтому я хочу освещать спортивные события.

– Помогает ли тебе обучение на журналиста в твоей фигурнокатательной деятельности?

Бойкова: В фигурном катании у нас довольно часто берут интервью, благодаря чему я узнаю, какие вопросы задают наиболее часто, какую уникальность можно привнести, например, в интервью с фигуристами, изучая их интервью.

Плюс, так как у нас сейчас берут интервью на телевидении, у меня автоматически нарабатывается навык работы на камеру. Когда я училась на первом курсе, у нас было задание снять репортаж, и как бы получилось не очень, ха-ха.

Я не боялась камеры, говорила хорошо, но было видно, что я будто как робот, который заучил речь и толкает ее. Сейчас все гораздо лучше, я свободнее снимаю репортажи.

Последнее мое задание было снять репортаж с Олимпиады. Мы вместе с Дмитрием Эдуардовичем готовили репортаж с хоккейного матча финального. Мой оператор, так скажем.

Козловский (со смехом): Так, не эксплуатируй меня.

Бойкова: Мне скорее фигурное катание помогает в обучении на журналиста, нежели журналистика в фигурном катании.

– Дима, тебе многие болельщики пророчат карьеру политика. Как ты на это смотришь?

Козловский: Сейчас конкретно я сконцентрирован на спорте, на своей профессиональной карьере и на приобретении навыков непосредственно в вузе и извне.

На самом деле я действительно стараюсь впитать в себя как можно большее количество информации и уже по окончании профессиональной спортивной деятельности буду выстраивать свое дальнейшее будущее. Пока на этот счет я сильно не задумывался и ничего не планировал.