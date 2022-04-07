Евгений Плющенко: «На месте наших спортсменов я бы не менял спортивное гражданство. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места»

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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко высказался о том, что российские спортсмены могут начать переходить в сборные других стран после отстранения России от международных стартов.

«Смена спортивного гражданства – это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял.

Наших спортсменов и так переманивают. Не стоит связывать это с текущими событиями. Так было всегда.

Давайте успокоимся. Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», – сказал Плющенко. 

Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам

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