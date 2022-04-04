Илья Авербух: «Валиева набрала хорошую форму, Камила готова идти дальше и бороться. Мы поддерживаем ее все вместе, и в этом наша сила»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой в шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге.

«Выступление Камилы Валиевой было блестящим, фантастически красивым. Она – инопланетянка, буквально с другой планеты. Сегодня она не делала четверных прыжков, но был исполнен большой пул тройных прыжков, она откатала два номера и сделала это абсолютно безошибочно. Камила была очень растрогана приемом и искренне плакала от счастья.

Хочу сказать, что форму она уже набрала хорошую, Камила готова идти дальше и бороться. Не так давно она очень удачно выступила и на Кубке Первого канала, мы поддерживаем ее все вместе, и в этом наша сила», – сказал Авербух.

Валиева, Медведева, Туктамышева, Кондратюк, Ягудин, Коляда, Мишина и Галлямов выступили в шоу «Ледниковый период»