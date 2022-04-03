Илья Геркус: «Трусова – феноменальный боец с несгибаемым характером. Нравится ее искренность, бесстрашие. Идет напролом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, за кого из российских фигуристок болеет персонально.

«За Сашу Трусову, и Аню Щербакову. Именно в таком порядке. Саша – феноменальный боец с несгибаемым характером. Для девочки, которой нет еще и 18, это что-то невероятное!

У Ани, конечно, тоже железный характер. Что доказала блестящими победами. Вспомним Челябинск или Пекин. Но катание Саши никого не оставляет равнодушным.

Нравится ее искренность, бесстрашие. Идет напролом. Сказала, что сделает на соревнованиях пять четверных, – и упорно шла к этой цели. В конце концов получилось, причем не где-то – на Олимпийских играх!

А тройной аксель, который молотит и молотит в короткой программе? Иногда думаешь – ну зачем? Прыгни двойной, не рискуй. Исполнила бы его в Пекине – могла бы за золото побороться.

Но для нее принцип важнее. Это внушает огромное уважение», – сказал Геркус.

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде