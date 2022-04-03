Попова о программах учениц Тутберидзе: «В характерах и телах у них заложено больше, но этому не дают раскрываться. В олимпийский сезон не было по-настоящему олимпийской программы»

Теги сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Бетина Попова Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова раскритиковала олимпийские программы фигуристок из группы Этери Тутберидзе

«Конечно, у девчонок есть личная интерпретация, что-то свое они вкладывают. Но в характерах и телах у них заложено больше, что можно было бы показать. Но этому не дают раскрываться, к сожалению.

Кто-то негодует, что я ругаю Даниила (Глейхенгауза), но у всех бывают кризисы, невозможно каждый год штамповать шедевры. Это многие отметили в начале сезона. В олимпийский сезон мы не поимели новой, по-настоящему олимпийской программы. 

Будем честны: у нас была «девочка в красном пальто», «девочка в красной пачке», а в этом сезоне у нас прошлогодняя змея. Запоминающегося больше нет», – сказала Попова в эфире ютуб-канала «Кваксель». 

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