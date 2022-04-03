Бывшая российская фигуристка раскритиковала олимпийские программы фигуристок из группы .

«Конечно, у девчонок есть личная интерпретация, что-то свое они вкладывают. Но в характерах и телах у них заложено больше, что можно было бы показать. Но этому не дают раскрываться, к сожалению.

Кто-то негодует, что я ругаю Даниила (Глейхенгауза), но у всех бывают кризисы, невозможно каждый год штамповать шедевры. Это многие отметили в начале сезона. В олимпийский сезон мы не поимели новой, по-настоящему олимпийской программы.

Будем честны: у нас была «девочка в красном пальто», «девочка в красной пачке», а в этом сезоне у нас прошлогодняя змея. Запоминающегося больше нет», – сказала Попова в эфире ютуб-канала «Кваксель».