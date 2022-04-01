Кондратюк о ледовом шоу в Москве: «Все сделано на прекрасном уровне, болельщики тепло встречают. Это особенно приятно в это непростое время»

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк поделился эмоциями от выступления в ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

– Все сделано на прекрасном уровне, болельщики тепло встречают. Это особенно приятно в это непростое время. Рад, что являюсь частью этого.

– Марк, насколько сложно в такой темноте делать четверные?

– Не знаю. Это уже привычно.

– В каких шоу тебя увидим в ближайшее время?

– Послезавтра в Питере и 15 апреля в Москве на шоу Ильи Авербуха, 16-го в Питере. Это – точно. Про остальное пока не могу сказать, – ответил Кондратюк.

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