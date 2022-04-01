«Чтение мыслей, умение летать, увлечение сноубордингом и футболом». Мишина и Галлямов ответили на блиц-опрос об интересах

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на блиц-опрос о фигурном катании, спорте и своих увлечениях.

– Назовите три вещи, без которых не обходится ни одна ваша поездка на соревнования.

Мишина: Для фигуриста самое важное – коньки, костюм, девочкам не обойтись без косметики и лака для волос.

Галлямов: Коньки, костюм – это да, но, чтобы вылететь на соревнования, нужен паспорт. Бывает, что кто-то приезжает на вокзал, в аэропорт и забывает паспорт, и происходит очень плачевная ситуация.

А так... Лично я могу взять большой чемодан, а могу приехать налегке. У меня нет каких-то обязательных вещей. Могу компьютер взять, чтобы поиграть. На Олимпиаде он очень пригодился.

– Какую суперспособность вы бы себе выбрали?

Мишина: Чтение мыслей.

Галлямов: Умение летать. Я, когда еще был в одиночном катании, очень любил прыгать и задумывался, что было бы классно постоянно летать.

– Если не фигурное катание, то какой вид спорта?

Мишина: Не знаю, насколько у меня получилось бы, но мне нравится сноубординг, прыжки с трамплинов. Это выглядит очень эффектно.

Галлямов: Многие знают, что после фигурного катания я очень люблю футбол. Я часто играю. Когда мне было лет шесть, мы с родителями приезжали на юг, там было футбольное поле. Я абсолютно ничего не понимал – просто брал мяч, бежал к воротам напролом, не обращая внимания, что происходит вокруг меня.

Родители до сих пор, шутя, вспоминают, что мне кричали: «Пенальти, пенальти!», а я говорил в ответ: «Так я и так его пинаю!» Сейчас тоже играю, например, перед разминками.