Татьяна Тарасова: «Уж не знаю, что там делают с финскими фигуристками, что они несчастны. А наши девочки счастливы, это видно по программам»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила чемпионке Европы Лауре Леписто, которая заявила, что российские фигуристки оказались сломлены после выступления на Олимпийских играх в Пекине.

«Мне кажется, что наши девочки получают только удовольствие и счастье от такой прекрасной работы.

Уж не знаю, что там делают с финскими фигуристками, что они несчастны. А наши девочки счастливы, это видно по программам», – сказала Тарасова.

Чемпионка Европы Леписто о россиянках на Олимпиаде-2022: «Они пожертвовали всем, чтобы попасть на Игры. А результат таков: не счастлив никто, все плачут, все сломлены»

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены