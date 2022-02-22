Тарасова об эмоциях Трусовой на Олимпиаде: «Ничего у нее такого не было. Детская, абсолютно детская реакция»

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала эмоции Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Трусова стала второй, после чего плакала и говорила, что ненавидит спорт и больше не будет кататься.
«Ничего особенного не произошло. Просто она откатала свою программу, которую наверняка, знаете, как детям говорят: сделаешь пять чистых четверных и у всех выиграешь.
Это же всегда так, потому что это, конечно, рекорд. И поэтому она... Ничего у нее такого не было. Детская, абсолютно детская реакция», – рассказала Тарасова.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде
Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать