Александр Энберт: «Рад решению Щербаковой продолжить карьеру. Болельщики хотят увидеть новые программы, интерпретации, ее видение спорта»

Призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире прокомментировал решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

«Как болельщик и любитель фигурного катания я рад решению Анны продолжить карьеру. Болельщики хотят увидеть новые программы, интерпретации, ее видение спорта.

Фигурное катание близко к искусству, каждый спортсмен привносит что-то свое в него. Хочется видеть еще и еще таких же профессионалов, как Аня.

Решение о завершении или продолжении карьеры принадлежит только спортсмену. Я, как и любой болельщик, просто должен поддерживать это решение. Только спортсмен имеет весь спектр информации», – сказал Энберт.

Щербакова намекнула: возможно, закончит. А что повлияет на ее решение? Хоть у кого-то из олимпийских чемпионок была долгая карьера?

Анна Щербакова: «Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать максимум на соревнованиях»