Катарина Гербольдт: «Похвально, что Щербакова до сих пор чувствует в себе силы и находит мотивацию. Учитывая, что добилась всего, о чем мечтала»

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о решении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

«Похвально, что Анна до сих пор чувствует в себе силы и находит мотивацию.

В данной ситуации сложно делать это, продолжать тренироваться в том же режиме. Учитывая, что добилась всего, о чем мечтала.

Сильная конкуренция будет продолжаться – это здорово», – сказала Гербольдт. 

Анна Щербакова: «Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать максимум на соревнованиях»

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