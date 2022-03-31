Мишин о новой короткой программе Туктамышевой: «Адам Шоя был очень креативен с Лизой! Вдохновился, и она включилась в работу»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Евгений Семененко Адам Шоя Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин о постановке новой короткой программы Елизаветы Туктамышевой.

Программа поставлена хореографом Адамом Шоя под песню Бейонсе Freedom.

«Музыку к программе для Лизы выбирали из двух вариантов. Начали ставить под одну, в итоге пришли к другой, более динамичной. Она Лизе очень подошла. Адам Шоя, хореограф, который с нами работал, был очень креативен с Лизой! Вдохновился, и Лиза включилась в работу.

С Женей (Семененко) у Шоя было не так креативно, там был другой подход и задачи. Обе программы мы дорабатывали своими силами, чтобы было удобно», – сказал Мишин.

«Женю Семененко я давно хотел облагородить высокой музыкой и вспомнил, как удачно пошел Альбинони у Плющенко в свое время. И не ошибся – Семененко способен на большее, чем Корнелюк, которого я знаю лично и, конечно, очень ценю», – добавил тренер.

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