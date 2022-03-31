Тренер по фигурному катанию Егоров получил 3,5 года колонии после того, как выстрелил женщине в голову из сигнального пистолета

Тренер по фигурному катанию Денис Егоров приговорен к 3,5 годам колонии общего режима после того, как выстрелил в голову женщине из сигнального пистолета.

Об инциденте стало известно в мае прошлого года. Во время разговора с двумя женщинами, пришедших к Егорову, чтобы договориться о занятиях по фигурному катанию, тренер внезапно достал оружие и стал направлять его в лицо собеседницам, а затем выстрелил одной из них в лоб.

Заряд не пробил кость, но повредил лицо. Пострадавшую вовремя доставили в больницу, и она прошла через курс реабилитации. Егорову вменяли хулиганство с применением оружия, ему грозило до семи лет лишения свободы.

В итоге Егорова осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд также обязал его выплатить пострадавшей 450 тысяч рублей в качестве компенсации.

Егоров работал тренером-специалистом в ГБУ «СШОР № 2» Москомспорта.