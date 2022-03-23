Стала известна причина массовой драки на турнире по футзалу в Темиртау. В полиции завели уголовное дело

При проведении досудебного расследования полицейские установили всех участников массовой драки на футзальном турнире в Темиртау.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, 21 марта в одном из спорткомплексов Темиртау был организован турнир между любительскими командами по мини-футболу.

«Во время игры двух команд один из спортсменов, нарушив правила, толкнул игрока из команды соперников. Увидев это, за последнего вступились члены его команды. Возникла потасовка, переросшая в драку», − сообщили в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершенное группой лиц).

В отношении всех участников драки вынесены постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз. Проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее, в массовой драке участвовали команды «Имсталькон» и «Ак Жол». Видео инцидента попало в соцсети.

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