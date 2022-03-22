Первичное обследование не выявило проблем с сердцем у итальянского велогонщика Сонни Кольбрелли, сообщает пресс-служба команды – Victorious.

Кольбрелли был госпитализирован после первого этапа «Вуэльты Каталонии». Он потерял сознание на финише, у него начались судороги. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор.

«Сонни Кольбрелли госпитализирован в больницу Жироны, он в сознании, чувствует себя хорошо и поддерживает связь с семьей и друзьями.

Он пройдет дополнительное обследование, чтобы выяснить причину вчерашнего инцидента.

Все сердечные тесты, проведенные прошлой ночью, не выявили признаков беспокойства или нарушения функций», – говорится в сообщении пресс-службы.