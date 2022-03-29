Екатерина Боброва: «Как я поняла, Трусова была морально не готова выступать на Кубке Первого канала. Поддерживаем ее и будем желать скорейшего ментального выздоровления»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире поделилась мнением об отказе от выступления на Кубке Первого канала.

«Как я поняла, Трусова была морально не готова выступать на Кубке Первого канала, это ее право, и я ее поддерживаю, если она действительно так говорит.

Здесь хочется сказать: «Спасибо, что сказала так», потому что могли придумать все что угодно: и травмы, и еще что-то, как у нас любят напридумывать, а потом оказывается совершенно другое. Она сказала так, как чувствует, и у меня такая благодарность, что она сказала это.

Мы ее поддерживаем и будем желать ей скорейшего выздоровления ментального, чтобы она вновь радовала нас своими выступлениями», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

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