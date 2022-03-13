Трусова о том, почему пропустит Кубок Первого канала: «Мне очень сложно после Олимпиады отойти и по новой начать выступать. Хочу подождать»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова ответила на вопрос, почему она не будет участвовать в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», – сказала Трусова во время встречи с общественностью в Рязани, где она провела сегодня мастер-класс.

Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде