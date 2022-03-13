Трусова о том, почему пропустит Кубок Первого канала: «Мне очень сложно после Олимпиады отойти и по новой начать выступать. Хочу подождать»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова ответила на вопрос, почему она не будет участвовать в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске. 

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», – сказала Трусова во время встречи с общественностью в Рязани, где она провела сегодня мастер-класс. 

Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта. 

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать

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