Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возрастном цензе в фигурном катании, а также поделилась мнением о субъективности оценивания.

— Вы говорили, что не в восторге от того, что в фигурном катании выступают маленькие девочки. Сейчас есть предложение поднять возраст.

— Это было бы правильно. Я не имею права что-то комментировать и говорить, но это мое мнение. В Сочи была одна девочка, а через четыре года ее уже нигде нет. В Корею приехали, а там уже другая. Кроме Туктамышевой взрослых больше нет. Мне кажется, быть в спорте четыре года — маловато. Даже в художественной гимнастике остаются на два олимпийских цикла, хотя там тоже молодые девушки.

Я сейчас даже оценки в фигурном катании не понимаю. Раньше ставили по 6-балльной шкале, и было все ясно, ты видел, кто это сделал. Сейчас они катаются и все зеленое, а потом красное. У кого-то было не зеленое, а она вдруг стала первая. Что это значит?! Я пока с керлингом никак не могу разобраться. Не очень понимаю, что это такое. И с оценками в фигурном катании.

Я вижу на свое ощущение. Когда были парники, мы болели за наших. Но в первый день, когда китайцы откатали, я сказала, что они были объективно круче. Во второй день наши были гораздо круче. Я бы сказала, что в совокупности должны были выиграть русские, но человеческий фактор никуда не денешь. Мне кажется, объективности не может быть там, где есть человеческий фактор.

Люди изобретают роботов. Думаю, ученые умы должны придумать роботов, которые бы смотрели фигурное катание и художественную гимнастику, чтобы это было вообще невозможно человеку нажать на какую-то кнопку. Пускай наши бы в Сколково придумали таких роботов. Люди иногда могут чего-то не увидеть. Пристально все три минуты, не моргнув глазом, сложно смотреть. С роботами было бы легче. Тогда было бы все совсем объективно, – сказала Вяльбе.