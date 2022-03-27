Олимпийский чемпион, тренер назвал лучших, по его мнению, фигуристов-одиночников прошедшего сезона.

– Кто стал главным разочарованием сезона из российских фигуристов?

– У меня нет разочарований вообще, потому что ребята большие молодцы.

– Может, кандидатура Косторной подойдет?

– Мне кажется, что это не совсем тактичный вопрос. Есть спортсмены, которые испытывают какие-то сложности, например, психологические или физические. Бывают сложности во взаимоотношениях с тренером. Всякое бывает.

Это не моя прерогатива – кого-то из этих спортсменов обвинять. Вот «меня так разочаровало», и делать такую критику. К сожалению, вы не совсем по адресу обратились.

– Можете назвать лучшего фигуриста сезона?

– Тоже сложно кого-то выделить. Постольку, поскольку я бывший одиночник и больше к одиночному катанию себя отношу. Я бы отметил все-таки Аню Щербакову. Я всегда ее хвалю. Она мне очень импонирует и нравится.

По мужчинам, наверное, Кондратюк. В большей степени, как одиночников, я бы отметил этих двух спортсменов, – сказал Урманов.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет