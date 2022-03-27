Алексей Урманов: «Лучшие фигуристы сезона? Среди одиночников отметил бы Щербакову и Кондратюка»

Теги Алексей Урманов сборная России мужское катание женское катание Анна Щербакова Алена Косторная Марк Кондратюк Фигурное катание

Олимпийский чемпион, тренер Алексей Урманов назвал лучших, по его мнению, фигуристов-одиночников прошедшего сезона. 

– Кто стал главным разочарованием сезона из российских фигуристов? 

– У меня нет разочарований вообще, потому что ребята большие молодцы.  

– Может, кандидатура Косторной подойдет? 

– Мне кажется, что это не совсем тактичный вопрос. Есть спортсмены, которые испытывают какие-то сложности, например, психологические или физические. Бывают сложности во взаимоотношениях с тренером. Всякое бывает.

Это не моя прерогатива – кого-то из этих спортсменов обвинять. Вот «меня так разочаровало», и делать такую критику. К сожалению, вы не совсем по адресу обратились.  

– Можете назвать лучшего фигуриста сезона? 

– Тоже сложно кого-то выделить. Постольку, поскольку я бывший одиночник и больше к одиночному катанию себя отношу. Я бы отметил все-таки Аню Щербакову. Я всегда ее хвалю. Она мне очень импонирует и нравится.

По мужчинам, наверное, Кондратюк. В большей степени, как одиночников, я бы отметил этих двух спортсменов, – сказал Урманов.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные