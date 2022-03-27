Тарасова о Кубке Первого канала: «Все катались просто прекрасно! Со всеми элементами, никто ничего не выбрасывал из своих программ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

«Все катались просто прекрасно! Катались со всеми элементами, никто ничего не выбрасывал из своих программ. Сделали все на 100 процентов!

Кто-то должен был выиграть, и выиграла «Красная машина» (команда Анны Щербаковой – Sports.ru).

Я очень рада, потому что этот турнир был заключительным для нашей команды. Сезон закончился прекрасными соревнованиями», – сказала Тарасова.

Кубок Первого канала. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка по итогам третьего дня соревнований