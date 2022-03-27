Тарасова о Кубке Первого канала: «Все катались просто прекрасно! Со всеми элементами, никто ничего не выбрасывал из своих программ»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

«Все катались просто прекрасно! Катались со всеми элементами, никто ничего не выбрасывал из своих программ. Сделали все на 100 процентов!

Кто-то должен был выиграть, и выиграла «Красная машина» (команда Анны Щербаковой – Sports.ru).

Я очень рада, потому что этот турнир был заключительным для нашей команды. Сезон закончился прекрасными соревнованиями», – сказала Тарасова.

Кубок Первого канала. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка по итогам третьего дня соревнований

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