Ирина Роднина: «Пьедестал на этом ущербном ЧМ заняли вполне приличные спортсмены, но они не могли рассчитывать на высокие места, если бы были все сильнейшие»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Ирина Роднина пары женское катание Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила результаты чемпионата мира в Монпелье.

– Как можно оценить достижения японских и американских фигуристов в отсутствие сборной России?

– Я не видела этот турнир. Но я всегда говорила, что чемпионат мира после Олимпийских игр – это самый слабый турнир, потому что всегда многие лидеры уходят. И это шанс для тех, кто недобрал до пьедестала на Олимпиаде, удовлетворить свои амбиции.

– В женском катании пьедестал заняли спортсменки без сложнейших прыжков.

– Фигурное катание – это не только прыжки, в первую очередь это фигурное катание. Если ты сделал сколько-то четверных и половину из них недокрутил, это не плюс, это минус. Каждый неправильно исполненный прыжок, недокрученный, с ошибками – это минус твоих оценок.

Поэтому сейчас оценка за художественное впечатление абсолютно на равных с оценкой за техническое. Наши фигуристки доминируют за счет четверных прыжков, но не за счет всего остального.

Хочу отметить, что у нас фигурное катание – это не только одиночное катание. У нас еще пары, в парах у нас доминирование всегда было больше и дольше, начиная с 1964 года. Чемпионаты мира мы выигрываем с 1965 года, а женское одиночное катание – только последний десяток лет.

У американцев было всего три победы в парном катании на чемпионате мира. В 1950 году брат и сестра Кеннеди, в 1979 году выиграли Бабилония и Гарднер, потому что я, извините, рожала. И в 2022 году выиграла американская пара, потому что русских не было. А чемпионат мира проводится более ста лет, вот и оценивайте успех американцев.

Пьедестал на этом ущербном чемпионате мира заняли вполне приличные спортсмены, но они не могли рассчитывать на высокие места, если бы были все сильнейшие, – сказала Роднина.

«Для меня этот ЧМ – ложь». Наш фигурный бомонд не признает победу Каори Сакамото, хотя Авербух и Жулин бывали в похожей ситуации

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