Добрин о чемпионате мира без российских фигуристов: «Уровень в женском одиночном и парном катании отбросили лет на 15 назад»

Тренер Сергей Добрин считает, что отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье приводит к регрессу.

«Заметно, что в отсутствие наших фигуристок никто не хочет и не рискует с тройным акселем в короткой программе, с четверными прыжками в произвольной. Да и зачем им, россиянок же нет, теперь попасть в медали можно и без ультра-си.

Особо политизированные иностранные журналисты радуются – убрали главных конкурентов, теперь можно побеждать. А то, что уровень в женском одиночном и парном катании отбросили лет на 15 назад, так это не важно для них.

Ценность какая от такой победы? Все, что сейчас происходит, это тотальная политизация спорта, а он ведь должен быть вне политики», – сказал Добрин.

«Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских». Наших не пустили на фигурный ЧМ – и иностранцы довольны