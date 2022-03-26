Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал победу японской фигуристки на чемпионате мира в Монпелье.

«Для меня результаты этого чемпионата мира — ложь, их не существует. Я не смотрел этот турнир, потому что без спортсменов сборной России он стал нечестным и потерял свою зрелищность.

Мне абсолютно понятно, что при участии наших девочек Сакомото не была бы чемпионкой. Здесь нет никаких сомнений — в женском турнире все девчонки вторые после наших.

Между нашими и остальными девушками огромная пропасть, это всем известно», — сказал Авербух.

Лучшая фигуристка мира (не считая 🇷🇺) – японка без ультрапрыжков. Тарасова назвала ее прокат устаревшим на 20 лет, но не верьте