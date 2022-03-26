«На ЧМ был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты». Канадская журналистка Смит о победе Сакамото

Канадская журналистка Беверли Смит оценила победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира в Монпелье.

Ранее Смит порадовалась отсутствию россиян на соревнованиях.

«На чемпионате мира по фигурному катанию был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты.

Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото в слезах слушает гимн своей страны. Так и должно быть», – написала Смит в соцсетях.

Канадская журналистка Смит: «Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое»