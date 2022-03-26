«На ЧМ был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты». Канадская журналистка Смит о победе Сакамото

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии женское катание Каори Сакамото Беверли Смит Фигурное катание

Канадская журналистка Беверли Смит оценила победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира в Монпелье.

Ранее Смит порадовалась отсутствию россиян на соревнованиях.

«На чемпионате мира по фигурному катанию был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты.

Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото в слезах слушает гимн своей страны. Так и должно быть», – написала Смит в соцсетях.

Канадская журналистка Смит: «Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое»

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