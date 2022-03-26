Аделина Сотникова: «Чемпионат мира и Кубок Первого канала – совершенно разный уровень. Наши девочки делают такие элементы, которые в мире сейчас не делают»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением об уровне чемпионата мира в Монпелье.

«Считаю, наши девочки по своему уровню намного круче, чем те, кто выступает на чемпионате мира. Если сравнить чемпионат мира и канала, то это совершенно разный уровень. Наши девочки делают такие элементы, которые в мире сейчас не делают.

Остальные соперницы подбираются к нашим девочкам, которые исполняют сложные элементы прыжков. Их не нужно списывать со счетов, потому что никто не знает, что у тех есть за спиной. Выйдет кто-то с пятерными прыжками, поэтому всегда надо быть на три головы выше», – сказала Сотникова.